Olimpia Milano supera Scafati 100-72 | Causeur rientra Nebo brilla

L'Olimpia Milano si impone con autorità su Scafati, chiudendo la partita con un netto 100-72. La squadra accoglie il ritorno del francese Causeur, autore di 8 punti in 19 minuti, dopo un lungo infortunio. Nel frattempo, il bomber Brooks rimane a riposo per turnover. La selezione finale per i playoff è ancora in fase di definizione, con l'allenamento che stabilirà la composizione dei dodici.

Svolge il compito atteso l’OlimpiaMilano che vince contro la già retrocessa Scafati per 100-72. La novità è che ritrova in campo anche il francese Causeur (8 punti in 19’) dopo quasi due mesi di assenza e lascia fuori per turnover il bomber Brooks. Se anche questa sarà la scelta in vista dei playoff lo si scoprirà a fine settimana: "Non abbiamo ancora deciso i 12 per i playoff, ci alleneremo e poi valuteremo", chiosa Messina. Sotto le plance Nebo (nella foto) risponde presente con una prova quasi da “doppia doppia“ che fa ben sperare per il futuro (12 punti e 9 rimbalzi).Nei quarti di finale l’Armani troverà Trento e dovrà subito ribaltare il fattore campo, mentre la novità è che il 5° posto di Milano e il 1° della Virtus Bologna (vincente al supplementare con Trapani per il primato) crea un tabellone dove le due corazzate del campionato potranno scontrarsi già in semifinale cambiando così certamente la composizione della finale dopo 4 anni consecutivi di Olimpia-Virtus. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla

