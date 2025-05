Ogni euro dato alle armi è un euro tolto all’Università | la protesta dei ricercatori precari a Milano – Video

A Milano, i ricercatori precari protestano contro i finanziamenti alle armi, rivendicando che ogni euro destinato agli armamenti sottrae risorse vitali alla ricerca universitaria. Con uno sciopero che ha coinvolto diverse città italiane, l'Assemblea precaria evidenzia l'importanza di investire nel futuro accademico piuttosto che in spese militari. Scopri di più nel nostro video.

“Ognieuro speso per le armi è un eurotolto alla ricerca”. Lo dicono le ricercatrici e i ricercatori dell’Assemblea precaria di Milano che oggi hanno scioperato davanti alla Bicocca e in tante altre città italiane. Uno sciopero nazionale “contro la congiuntura dei tagli al fondo di finanziamento ordinario e contro il ddl Bernini che vuole rivedere la Gelmini, ma in peggio con l’obiettivo di precarizzare sempre di più l’università”. A pagare il prezzo di questo politiche, secondo l’assemblea precaria, non sono soltanto i precari, “ma anche gli studenti nella misura in cui si troveranno a pagare tasse più alte”.L'articolo “Ognieurodatoallearmi è un eurotoltoall’Università”: la protesta dei ricercatoriprecari a Milano – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ogni euro dato alle armi è un euro tolto all’Università”: la protesta dei ricercatori precari a Milano – Video

