Oculistica primi interventi con microscopio digitale in ambiente di realtà aumentata

Un'importante novità in oculistica al "Vito Fazzi" di Lecce: per la prima volta, sono stati eseguiti due delicati interventi chirurgici utilizzando un microscopio operatorio digitale in ambiente di realtà aumentata. Sotto la direzione di Maria Carmela Costa, l'Unità operativa complessa ha affrontato con successo due casi complessi, tra cui una lussazione.

LECCE – Per la prima volta al “Vito Fazzi” di Lecce è stato utilizzato in due distinti e delicati interventi chirurgici un microscopio operatorio digitale.Presso l’Unità operativa complessa di Oculistica, diretta da Maria Carmela Costa, sono stati trattati due casi complessi: una lussazione. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Oculistica, primi interventi con microscopio digitale in ambiente di realtà aumentata

Su altri siti se ne discute

Danni provocati dal maltempo: dalla Regione Piemonte i primi 5 milioni per interventi di somma urgenza - Riunione straordinaria della Giunta regionale, nella mattina di venerdì 18 aprile, convocata dal presidente Alberto Cirio per verificare l’entità dei danni provocati dal maltempo di questi giorni e assumere i necessari provvedimenti. Successivamente il presidente ha avuto riunione in call con il... 🔗Leggi su torinotoday.it

All'ospedale Betania eseguiti i primi interventi con una tecnica rivoluzionaria - L’equipe chirurgia generale dell’ospedale evangelico Betania, primo centro in Italia, ha eseguito i primi 10 interventi di anastomosi magnetica - magnetic duodeno-ileostomy (studio clinico MagDI™?, GT Metabolics). Si tratta di un cambiamento epocale nell’ambito della tecnica chirurgica. Le... 🔗Leggi su napolitoday.it

La nuova vita di Villa Fiori. Firmato l’atto di vendita. Primi interventi tra due mesi - Il sindaco Paolo Michelini e il consigliere delegato al patrimonio Gianluca Priori comunicano che, a seguito del bando d’asta e della conseguente aggiudicazione, è stato formalmente sottoscritto dal Notaio Vincenzo De Luca di Borgo a Mozzano il contratto di vendita dell’immobile di proprietà comunale di Villa Fiori. Per l’amministrazione comunale ha firmato l’ingegner Alessandro Meschi, mentre per la società acquirente la sottoscrizione è avvenuta da parte di Sean Connelly della società "Thermea Aqua srl". 🔗Leggi su lanazione.it

Oculistica, primi interventi con microscopio digitale in ambiente di realtà aumentata; Al 'Vito Fazzi' due interventi di oculistica con il microscopio operatorio digitale; La donazione di Cancro Primo Aiuto. Un microscopio per il San Gerardo; Ospedale di Monza: Cancro Primo Aiuto dona all'Irccs un microscopio chirurgico all'oculistica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Oculistica, primi interventi con microscopio digitale in ambiente di realtà aumentata - Presso il “Vito Fazzi” di Lecce trattati due casi complessi: una lussazione di lente intraoculare e due distacchi di retina. L’Unità operativa complessa è diretta da Maria Carmela Costa ... 🔗lecceprima.it

Al “Vito Fazzi” due interventi di oculistica con il microscopio operatorio digitale - Si tratta di un sistema all’avanguardia, completamente digitale, che sostituisce il tradizionale microscopio ottico con un esoscopio ... 🔗leccenews24.it

ASL Lecce: chirurgia oftalmica, al Vito Fazzi il primo esoscopio oftalmico a realtà aumentata - LECCE - Oggi, 12 maggio, presso l'Unità Operativa Complessa di Oculistica dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, diretta dalla Dott.ssa Maria Carmela Costa, ... 🔗corrieresalentino.it