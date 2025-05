Obiettivo sostituire tutti i cassonetti entrano in funzione due nuove isole ecologiche interrate

Oggi a Rimini si inaugurano due nuove isole ecologiche interrate in via Oberdan e via Cornelia, parte del progetto di Hera per sostituire i cassonetti tradizionali. Questi sistemi moderni si aggiungono alle dieci isole già attive, promuovendo una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile nel centro della città.

entrano in funzione oggi in centro a Rimini, in via Oberdan e in via Cornelia, le nuoveisoleecologicheinterrate di Hera. Vanno ad aggiungersi alle 10 già operative in diverse zone, con l'Obiettivo di sostituiretutti i cassonetti e bidoni presenti in strada. Con questa operazione, spiega la. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Obiettivo sostituire tutti i cassonetti, entrano in funzione due nuove isole ecologiche interrate

