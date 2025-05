Obbligo dei verbali di cattura Gli animalisti vincono sull’Ast

Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha recentemente accolto il ricorso dell'Associazione protezione e patto per gli animali (Appa), riaffermando il diritto dell'associazione di accedere ai verbali di cattura degli animali del canile pubblico di Offida. Questa decisione segue l'interruzione, da parte del servizio veterinario dell'AST di Ascoli, dell'invio della documentazione, suscitando preoccupazioni per la trasparenza e la tutela degli animali ospitati.

Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha accolto il ricorso dell'Associazione protezione e patto per gli animali (Appa), riconoscendo il diritto dell'associazione ad accedere ai verbali di cattura degli animali ospitati presso il canile pubblico di Offida. Il servizio veterinario dell'AST di Ascoli, che da settembre 2024 aveva improvvisamente interrotto l'invio della documentazione – fino ad allora fornita regolarmente – è stato condannato dal Tar non solo a consegnare i documenti, ma anche al pagamento delle spese legali.L'Appa, da sempre attiva nella gestione di rifugi e nella tutela legale degli animali, aveva utilizzato quei verbali per aggiornare gratuitamente un'applicazione pubblica utile alle adozioni, al ricongiungimento con gli animali smarriti e alla gestione delle pratiche burocratiche.

Il Tar obbliga la AST a fornire i verbali degli ingressi al canile: vince l'APPA di Ascoli Piceno - Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dall'associazione. «Una vittoria di civiltà che dedichiamo agli animali»