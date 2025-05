Nuovo traguardo per AIS Veneto | superati i 100mila euro a sostegno della solidarietà

L’Associazione Italiana Sommelier Veneto si distingue per il suo impegno nella promozione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Con quattordici edizioni di Alba Vitæ, l'iniziativa si propone di raccogliere fondi per le associazioni benefiche locali attraverso la vendita di un'edizione speciale, contribuendo così al miglioramento del territorio e alla valorizzazione delle sue risorse.

