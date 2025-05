Nuovo supermercato in centro consegne a domicilio e pagamento con ticket

In centro ha aperto un Nuovosupermercato. Il punto vendita Despar si trova in via Archimede 135 rosso e dispone di ampio parcheggio, compattatore bottiglie di plastica e loker in post.Disponibile anche il servizio di consegne a domicilio, inoltre i mercoledì sconto per gli over 65. Il. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Nuovo supermercato in centro, consegne a domicilio e pagamento con ticket

