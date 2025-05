Nuovo stadio della Roma tensione a Pietralata tra manifestanti e forze dell' ordine

Tensione a Pietralata per il progetto del nuovo stadio della Roma. Decine di associazioni e comitati si sono radunati in presidio per opporsi all'avvio dei lavori e chiedere la continuazione dei sondaggi archeologici nel terreno. "Siamo qui insieme..." affermano i manifestanti, di fronte a un'importante battaglia per la tutela del patrimonio storico della Capitale.

Decine di associazioni e di comitati sono in presidio a Roma, nell'area di Pietralata, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della AS Roma nella Capitale. Lo scopo è quello di fermare le ruspe per continuare i sondaggi archeologici nel terreno, propedeutici all'inizio dei lavori. "Siamo qui insieme a cittadini e cittadine, associazioni e realtà provenienti da tutta Roma, per difendere il patrimonio verde e pubblico dall'ennesima azione di facciata di un progetto destinato a fallire e a cui crede oramai solamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri", denunciano i manifestanti, aggiungendo "no alla distruzione del verde per sondaggi fini a se stessi, no al taglio di alberi nei quartieri nel periodo di nidificazione, vogliamo il parco pubblico di Pietralata e lo vogliamo subito". 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuovo stadio della Roma, tensione a Pietralata tra manifestanti e forze dell'ordine

