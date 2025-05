Nuovo Singolo E ci sei di France | Un’Intensa Dichiarazione d’Amore

Dal 16 maggio 2025, “E ci sei”, il nuovo singolo di France, sarà in rotazione radiofonica. Già disponibile dal 11 aprile sulle piattaforme di streaming, il brano è una toccante dichiarazione d’amore che celebra la forza dell’accoglienza e della comprensione nei momenti più difficili. Con melodie evocative e testi profondi, France invita gli ascoltatori a riflettere sull'importanza di essere presenti l'uno per l'altro.

Dal 16 maggio 2025 sarà in rotazione radiofonica “E ci sei”, il NuovoSingolo di France disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dall’11 aprile, una toccante Dichiarazioned’Amore che esplora la forza dell’accoglienza e della comprensione nei momenti più difficili.Un Brano che Celebra l’Amore e la ComprensioneDal 16 maggio 2025, “E ci sei”, il NuovoSingolo di France, entra in rotazione radiofonica. Disponibile dal 11 aprile sulle principali piattaforme digitali di streaming, il brano segna un ulteriore passo nella carriera del giovane cantautore salentino Francesco Grasso, noto artisticamente come France.“E ci sei” è una toccante Dichiarazioned’Amore che esplora la forza dell’accoglienza e della comprensione nei momenti più difficili. Scritto da Francesco Grasso e Giuseppe Macchitella, il brano racconta un amore che non ha paura dei “mostri interiori”, ma li affronta con coraggio e delicatezza, mettendo al centro la capacità di guarire e sostenere l’altro. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com