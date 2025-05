Nuovo appello di Emergency | Il tetto al riparto del 5×1000 blocca progetti e viola la volontà dei contribuenti

Emergency lancia un nuovo appello al governo: il tetto di 525 milioni sul riparto del 5×1000 mina progetti cruciali e disattende la volontà dei contribuenti. Con l'avvio della stagione delle dichiarazioni fiscali, l'organizzazione ribadisce la richiesta di eliminare questa limitazione o, perlomeno, di adeguarla alla crescita delle scelte fatte dai cittadini.

Nuova stagione di dichiarazioni dei redditi, vecchi problemi. Emergency fa appello al governo perché, come chiede da anni il terzo settore, elimini il tetto di 525 milioni imposto al riparto del 5 per mille dell’Irpef, o almeno lo adegui alla crescita delle scelte dei contribuenti. Una limitazione che ha l’unico scopo di lasciare qualche soldo in più nelle casse dello Stato, a scapito delle associazioni e onlus esplicitamente indicate come beneficiarie dal cittadino, la cui volontà dunque non viene rispettata. L’ultima tornata ha visto per esempio 17 milioni di italiani firmare per devolvere a enti non profit (oppure ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche o attività sociali svolte dal comune di residenza) ben 553 milioni, ma 28 non sono stati distribuiti perché sforavano il tetto massimo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo appello di Emergency: “Il tetto al riparto del 5×1000 blocca progetti e viola la volontà dei contribuenti”

