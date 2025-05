Nuovo album per Damiano David | Una nuova sfida per migliorarmi

Damiano David svela la sua nuova avventura musicale con il primo album da solista,

DamianoDavid ha presentato a Roma il suo primo album da solista ‘Funny little fears’, in uscita venerdì 16 maggio. Sono 14 i brani che compongono ‘Funny little fears’, iniziato con la teatralità di ‘Silverlines‘ (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di ‘Born With a Broken Heart’ e con l’intensità di ‘Next Summer‘. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato ‘Voices’, che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario”.“Una nuovanuovasfida, un modo per cercare di migliorarmi e di fare cose nuove”, ha spiegato il cantautore romano leader dei Maneskin. Prima di intraprendere il suo tour mondiale, Damiano quest’estate si esibirà in alcuni tra i più importanti festival musicali al mondo, come, tra gli altri, il Lollapalooza a Chicago, il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee e il Seoul Jazz Festival a Seoul, prima esibizione in assoluto di Damiano in Corea del Sud. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuovo album per Damiano David: “Una nuova sfida per migliorarmi”

Damiano David ha annunciato il primo album da solista senza i Maneskin. Con un post pubblicato su Instagram, il cantante ha fatto sapere che il prossimo 16 maggio pubblicherà Funny little Fears. I tre brani usciti di recente, Silverlines, Born With a Broken Heart e Next Summer, faranno parte del progetto.

Il nuovo ospite di "Stasera c'è Cattelan – Supernova", il podcast di Alessandro Cattelan, è Damiano David, alle prese con la sua carriera da solista in seguito ad una pausa dai Maneskin. Il cantante è stato ospite al Festival di Sanremo 2025 e in quell'occasione la fidanzata Dove Cameron è letteralmente impazzita per il co-conduttore della kermesse Cristiano Malgioglio: "Ho dovuto spiegare a Dove cosa è Sanremo e lei si è innamorata di Malgioglio, è il suo nuovo Dio.

È Funny Little Fears è il titolo del primo album solista di Damiano David, in uscita il 16 maggio. In tutto quattordici canzoni che includono i tre singoli pubblicati finora, ovvero Silverlines, Born with a broken heart e Next Summer. La tracklist di FUNNY little FEARS:VOICESNEXT SUMMERZOMBIE LADIETHE BRUISESICK OF MYSELFANGELTANGOBORN WITH A BROKEN HEARTTANGERINEMARSTHE FIRST TIMEPERFECT LIFESILVERLINESSOLITUDE (No One Understands Me)Il World Tour 2025 vedrà Damiano impegnato in oltre

Musica, nuovo album per Damiano David: "Una nuova sfida per migliorarmi" - "Negli ultimi 5 anni mi sono sentito perso, la solitudine è il mio cruccio"

Damiano David rivela una relazione segreta finita male: il nuovo amore e l'album "Funny Little Fears" lo guariscono.

Damiano David debutta con "Funny Little Fears", il primo album solista. Da maggio in radio con "Zombie Lady" e da settembre in tour mondiale