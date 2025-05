Nuovi spazi per CavaRei Disabili ecco il laboratorio

CavaRei ha aperto le porte del suo nuovo laboratorio dedicato al lavoro per conto terzi in via Po, organizzando un momento di festa e di testimonianze della relazione fruttuosa tra il terzo settore e le aziende.Il pomeriggio di sabato è stato anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il ‘progetto Via Po’ e per inaugurare il nuovo spazio per l’attività di conto lavorazione.La cooperativa sociale ha da tanti anni tra le proprie attività di inclusione il lavoro in conto terzi per le aziende. Oltre 110 persone con Disabilità, nei sei laboratori diurni, sono impegnate in questa attività.Le richieste da parte delle aziende sono aumentate, così come sono aumentate le persone con Disabilità accolte nei laboratori della cooperativa.Queste due esigenze hanno spinto CavaRei a cercare Nuovispazi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi spazi per CavaRei. Disabili, ecco il laboratorio

