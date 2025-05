Nuovi lavori in A4 | corsie ridotte nelle fasce orarie notturne

Questa settimana, l'A4 subirà importanti interventi per il rifacimento della pavimentazione. Il primo cantiere interesserà il tratto compreso tra il Km 293+700 e il Km 299+000, in carreggiata est verso Venezia, tra i caselli di Verona Est e Soave. Durante i lavori, il traffico sarà limitato a una sola corsia o, in alcune fasi, a due corsie, con possibili disagi per gli automobilisti.

