Nuove date italiane per il tour europeo di Marco Mengoni

Marco Mengoni annuncia nuove date per il suo tour europeo, con concerti aggiuntivi nei principali palazzetti italiani. Organizzato da Live Nation, il tour promette emozionanti performance, a partire dal primo concerto a Torino il 8 ottobre. Un'occasione imperdibile per i fan italiani di vivere dal vivo il talento dell'artista.

Milano, 12 mag. (askanews) – Il tour che porterà MarcoMengoni ad esibirsi nelle grandi arene europee in autunno si arricchisce di nuovi appuntamenti previsti nei principali palazzetti italiani, prodotti e organizzati da Live Nation. Il primo concerto della leg italiana si terrà a Torino (8 ottobre – Inalpi Arena), per poi proseguire a Pesaro (22 ottobre – Vitrifrigo Arena), Firenze (28 ottobre – Mandela Forum), Eboli (2 novembre – Palasele) e Roma (8 novembre – Palazzo dello Sport). Il tour proseguirà poi oltre confine, portando MarcoMengoni ad esibirsi nei grandi spazi europei a novembre. Il cantautore tornerà infatti on stage nelle grandi città d’Europa che lo hanno accolto per la prima volta con il toureuropeo del 2023. Quest’anno i concerti internazionali – prodotti e organizzati da Live Nation – toccheranno le grandi arene delle città di: Ginevra (19 novembre – Arena), Stoccarda (21 novembre – Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Düsseldorf (22 novembre – Mitsubishi Electric Halle), Zurigo (24 novembre – Hallenstadion), Francoforte (26 novembre – Festhalle), Monaco di Baviera (27 novembre – Olympiahalle), Bruxelles (30 novembre – Forest National), Utrecht (1 dicembre – TivoliVredenburg), Parigi (3 dicembre – Salle Pleyel), Esch-sur-Alzette – Lussemburgo (5 dicembre – Rockhal), Londra (7 dicembre – O2 Forum Kentish Town) e Madrid (10 dicembre – Palacio Vistalegre). 🔗Leggi su Ildenaro.it

