Nuove aule ad Arezzo per le attività universitarie

Il 12 maggio ha aperto ufficialmente la Palazzina Uomini nella sede di Arezzo dell'Università di Siena. Questo recente intervento di ristrutturazione, all'interno del complesso del Pionta, segna un importante passo avanti per l'Ateneo, offrendo spazi moderni e funzionali per le attività didattiche. L'edificio, già operativo, rappresenta un significativo investimento nell'istruzione e nella formazione accademica.

Inaugurata il 12 maggio, nella sede universitaria di Arezzo dell'Università di Siena, la Palazzina Uomini all'interno del complesso del Pionta, edificio appena ristrutturato e già operativo per ospitare le attività didattiche dell'Ateneo. L'immobile è stato sottoposto a un intervento strutturale.

