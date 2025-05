Nuova stagione vecchi problemi Il sindaco Sadegholvaad | Ancora nessuna notizia sui rinforzi di polizia

Con l'apertura della stagione balneare 2025 prevista per il 17 maggio, la Riviera di Rimini si prepara ad accogliere turisti. Tuttavia, il sindaco Sadegholvaad non ha ancora fornito notizie sui rinforzi di polizia, sollevando preoccupazioni su problemi già noti. La settimana in avvicinamento porta con sé speranze e incertezze per residenti e visitatori.

Questa è la settimana che introduce all'apertura ufficiale della stagione balneare 2025. Il 17 maggio si parte. Anche se dalla Pasqua in avanti diverse sono già state le occasioni che hanno visto la Riviera e l'entroterra di Rimini letteralmente presi d'assalto dai turisti.

