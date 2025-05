Numeri record in Aoup per i trapianti di fegato | 20 nel solo mese di aprile

Dal 1 aprile al 1 maggio, l'Aoup ha realizzato 20 trapianti di fegato, affrontando sfide straordinarie con massima determinazione. In particolare, per tre volte in cinque giorni, sono stati effettuati tre trapianti giornalieri, grazie all'impegno instancabile del team medico.

Dal 1 aprile al 1 maggio in Aoup sono stati eseguiti 20 trapianti di fegato e, per tre volte nell'arco di cinque giorni, ne sono stati eseguiti tre al giorno con uno sforzo enorme da parte di tutti."Non siamo nuovi a situazioni di questo genere - dichiara Davide Ghinolfi, facente funzione di.

