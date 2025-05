Novoli ostaggio delle baby gang

Novoli, un quartiere che dovrebbe essere un luogo di serenità e incontro, si trova oggi ostaggio delle baby gang. Al mattino, il parco di San Donato accoglie famiglie e anziani, ma nel pomeriggio la scena cambia, con l'arrivo di gruppi di ragazzi che seminano paura e preoccupazione tra i frequentatori innocenti. Un cambiamento inquietante sta avvenendo.

La mattina il parco di San Donato è frequentato da nonni con i nipoti, madri con passeggini e anziani che si recano a riempire le bottiglie al fontanello dell'area verde. Non serve attendere molto che, già dal primo pomeriggio, varca i cancelli un gruppo di ragazzi, appena sceso dalla tramvia.

