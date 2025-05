Novazza la miniera di uranio trasformata in discarica e ‘poligono’ abusivi | Dopo la bonifica una scuola o un museo

In breve da Zazoom:

Valgoglio, un luogo ricco di storia mineraria e bellezze naturali, si svela attraverso la strada dissestata che conduce alla miniera di Novazza. Qui, due boscaioli sfoltiscono i pendii, mentre i resti dei rami accatastati testimoniano l'arrivo dell’estate e il passaggio degli escursionisti. Questa zona, una volta teatro della scoperta di uno dei maggiori giacimenti di uranio d'Italia, nasconde ancora segreti nella sua terra.

Valgoglio. La strada per arrivare alla miniera di Novazza è dissestata nell’ultimo tratto. A pochi metri dalla recinzione due boscaioli sfoltiscono i pendii della montagna. I rami degli abeti sono accatastati dove d’estate parcheggiano gli escursionisti diretti al rifugio Gianpace e dove, 66 anni fa, venne scoperto uno dei giacimenti di uranio più grandi d’Italia. Nel piazzale davanti all’ingresso della miniera negli ultimi trent’anni due imprese edili hanno abbandonato abusivamente qualcosa come 2.200 metri cubi di rifiuti.Un cartello apposto sulla cancellata lo scorso 20 febbraio dai Carabinieri Forestali recita “Area sottoposta a sequestro giudiziario”. Dalla rete che separa il piazzale dalla strada si vedono una ruspa e un pick-up, ma anche tubi e lamiere. Di fatto, un illegale magazzino a cielo aperto di oltre 10mila metri quadrati in cui sono stati abbandonati materiali anche inquinanti come batterie e pneumatici. 🔗Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti da altre fonti

Miniera Silius, il tesoro italiano: dove si trova e cosa si estrae - L’Italia ha scoperto un tesoro. Il suo tesoro. Mentre Usa e Russia discutono la pace sulla base (pare) delle cosiddette terre rare in Ucraina, in Sardegna la storica miniera di Silius, a 50 chilometri da Cagliari, sta per riaprire, proprio perché sarebbe ricca del nuovo oro. Grazie all’iniziativa del geologo bresciano Umberto Gioia, il sito, ricco di fluorite, tornerà operativo dopo decenni di inattività, segnando così una nuova fase per l’industria mineraria in Italia. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Nucleare: Aiea, preoccupazione per aumento scorte Iran di uranio arricchito - Vienna (Austria), 26 feb. (LaPresse/AP) – Un nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), con sede a Vienna, afferma che all’8 febbraio l’Iran possiede 274,8 chilogrammi di uranio arricchito al 60%. Si tratta di un aumento di 92,5 chilogrammi rispetto all’ultimo rapporto stilato dall’Aiea a novembre. Questo materiale è a un breve passo tecnico dai livelli di arricchimento per armi del 90%. 🔗Leggi su lapresse.it

L’Iran aumenta le scorte di uranio arricchito: preoccupazione dell’Aiea - Crescono le scorte di uranio arricchito in possesso dell’Iran. Un nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), con sede a Vienna, afferma che all’8 febbraio la Repubblica islamica possiede 274,8 chilogrammi di uranio arricchito al 60%. Si tratta di un aumento di 92,5 chilogrammi rispetto all’ultimo rapporto stilato dall’Aiea a novembre. Questo materiale è a un breve passo tecnico dai livelli di arricchimento per armi del 90%. 🔗Leggi su lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Novazza, la miniera di uranio trasformata in discarica e ‘poligono’ abusivi: “Dopo la bonifica, una scuola o un museo”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia