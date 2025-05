Notti Horror al Rouge et Noir la proiezione di Phenomena di Dario Argento

Il canto del cigno di DarioArgento è quello che lo stesso regista definisce il suo film preferito tra quelli che ha girato. E non è difficile immaginarne il motivo: Phenomena (proposto mercoledì 14 maggio alle 21:30 nelle NottiHorror del Rouge et Noir per festeggiare il quarantesimo. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Notti Horror, al Rouge et Noir la proiezione di "Phenomena" di Dario Argento

