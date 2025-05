Notte Europea dei Musei | apertura straordinaria del Museo Civico di Norma

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Civico di Norma e il Parco Archeologico di Norba apriranno le loro porte per un evento straordinario. L’Associazione Ártemis Culture offre visite guidate e percorsi tematici, svelando il fascino di “Abitare a Norba: entriamo a vivere le...” per grandi e piccini. Un'opportunità imperdibile per scoprire la storia e la cultura del nostro territorio!

In occasione della NotteEuropea dei Musei, anche al MuseoCivico di Norma e al Parco Archeologico di Norba saranno organizzate una serie di attività per grandi e piccini.L’Associazione Ártemis Culture propone al pubblico percorsi e visite guidate a tema “Abitare a Norba: entriamo a vivere le. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Notte Europea dei Musei: apertura straordinaria del Museo Civico di Norma

Su altri siti se ne discute

Notte Europea dei Musei: al MADXI i Voicelab dal vivo - Il MADXI Museo Contemporaneo di Latina celebra la Notte Europea dei Musei con un evento speciale che unisce arte contemporanea e musica dal vivo. Protagonista della serata sarà La VoiceLab Band di Mimmo Di Francesco: una band di 14 elementi che propone dal vivo i classici del jazz e della... 🔗Leggi su latinatoday.it

Il Polo Museale Sapienza parteciperà alla Notte Europea dei Musei 2025, unendo le celebrazioni del Maggio Museale con questo importante evento culturale europeo. - Maggio Museale e Notte Europea dei Musei 2025: Un connubio di cultura e scienza Il Maggio Museale è una tradizione consolidata della Sapienza Università di Roma, volta a valorizzare il patrimonio museale dell’ateneo attraverso aperture straordinarie, mostre, laboratori e attività didattiche. Quest’anno, l’evento culminerà nella Notte Europea dei Musei, prevista per sabato 17 maggio 2025, […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Notte Europea dei Musei: il polo "Prof. Giuseppe Stifano" a Moio della Civitella aderisce - Si terrà il 17 maggio, la Notte Europea dei Musei: in occasione della XX edizione dell'evento, anche il polo museale "Prof. Giuseppe Stifano" a Moio della Civitella, aprirà le sue porte con la luna, offrendo attività e visite guidate. Promosso dal Ministero della Cultura e dal Consiglio d’Europa... 🔗Leggi su salernotoday.it

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2025; La Notte Europea dei Musei 2025; Notte Europea dei Musei | Giornata Internazionale dei Musei; Notte Europea dei Musei: apertura straordinaria del Museo Civico di Norma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Musei gratis o a 1 euro a Bologna: quando e dove - ‘Notte europea dei musei’ di sabato 17 maggio: il programma delle aperture e degli eventi speciali in città e provincia. La guida completa ... 🔗msn.com

Notte Europea dei Musei 2025 a Napoli e in Campania. Musei aperti a 1 euro - Sabato 17 maggio 2025, torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, un’occasione unica per vivere il patrimonio culturale in un’atmosfera serale, intima e suggestiva. L’iniziativa, giunta alla ... 🔗napolike.it

Sabato 17 maggio torna la Notte Europea dei Musei, aperture serali in tutta Italia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com