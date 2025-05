© Notizie.virgilio.it - Nonno arrestato a Padova per violenza sessuale sulla nipote minorenne, sequestrato materiale pedopornografico

Padova, violenza sessuale su nipote e pedopornografia: arrestato nonno - Ha 60 anni il cittadino italiano arrestato dalla Squadra mobile di Padova con l’accusa di violenza sessuale sulla nipote, una minore. Lo scorso 24 aprile, sono scattate le perquisizioni, disposta dalla Procura della Repubblica di Padova a casa dell’uomo, nonno della vittima, nei luoghi di domicilio e residenza. In seguito alla segnalazione, la Sezione specializzata della Squadra mobile padovana ha proceduto alle perquisizioni in cerca di di computer, telefoni e supporti informatici, in possesso ed utilizzati dall’indagato. 🔗Leggi su lapresse.it