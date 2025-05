Nonno arrestato a Padova | accusato di abusi sulla nipote di 12 anni e detenzione di materiale pedopornografico

In breve da Zazoom:

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Padova con l'accusa di violenza sessuale su una minorenne e possesso di materiale pedopornografico. La vittima, una bambina di appena 12 anni, è il nipote dell'indagato. L'inchiesta è stata avviata a seguito di una segnalazione alle autorità, che hanno prontamente agito per garantire la sicurezza della giovane.

L'indagine è entrata nel vivo il 24 aprile, quando gli agenti della squadra mobile di Padova hanno eseguito perquisizioni sia nell'abitazione del sessantenne che sul luogo di lavoro.Durante il controllo dei dispositivi informatici dell'uomo, sono stati rinvenuti numerosi file con contenuti pedopornografici, che hanno portato all'arresto in flagranza di reato.

