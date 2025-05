Nonni digitali gli studenti insegnano il cellulare

Negli ultimi giorni, un gruppo di studenti del quarto anno dell'istituto superiore Pascal di Reggio ha intrapreso un interessante progetto con i volontari dell'Auser. Sotto la guida del professor Daniele Nassisi e di Claudia Favara di Csv Emilia, hanno supportato i nonni digitali nel migliorare il loro rapporto con la tecnologia, dimostrando come l'intergenerazionalità possa favorire l'inclusione e l'apprendimento reciproco.

Nonnidigitali. Nei giorni scorsi un gruppo di studenti che frequentano il quarto anno dell’istituto superiore Pascal di Reggio ha aiutato i volontari e soci Auser del centro comunale di via Compagnoni a migliorare il loro rapporto con lo smartphone, sotto la supervisione del loro professore, Daniele Nassisi, e di Claudia Favara di Csv Emilia. Un’iniziativa che segue quelle già messe in campo dagli studenti dello stesso istituto che ogni anno si rendono protagonisti con corsi pomeridiani per gli anziani che vogliono imparare o migliorare l’utilizzo dello smartphone. Nei mesi scorsi si era tenuto un ciclo sulla fotocamera dello smartphone e le sue funzionalità. "I ragazzi sono stati bravissimi – dicono grati i volontari del centro comunale Auser di via Compagnoni –, molto pazienti e competenti". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nonni digitali, gli studenti insegnano... il cellulare

