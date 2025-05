Non vi conviene Ucraina la Russia gela il mondo | la replica di Mosca sull’ultimatum

Nell'ultima controversia diplomatica tra Ucraina e Russia, Mosca ha rigettato l'ultimatum di Kiev, sottolineando che non si negozia sotto minaccia. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile, accentuando la tensione e bloccando ogni possibilità di dialogo in un momento critico per la stabilità della regione.

"Alla Russia non si parla con ultimatum". La dichiarazione perentoria arriva da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che ha gelato ogni speranza di Kiev di ottenere un ultimatum di 30 giorni prima di aprire un tavolo di negoziati con Mosca. "Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non conviene", ha affermato Peskov, precisando che il suo Paese rifiuta qualsiasi imposizione preventiva in un contesto di dialogo internazionale. Il commento è stato un chiaro segnale di rifiuto alla proposta Ucraina, che puntava a ottenere un mese di tregua prima di sedersi al tavolo delle trattative.Da Mosca, però, non viene del tutto chiusa la porta alla diplomazia. Il portavoce del presidente Vladimir Putin ha infatti ricordato che la Russia resta impegnata nel cercare una "soluzione pacifica di lungo periodo".

