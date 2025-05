Non vi conviene Ucraina la Russia gela il mondo così | dura replica di Mosca sull’ultimatum

Un annuncio che scuote gli equilibri globali: Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare Putin in Turchia, un colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Le parole di Mosca, gelide e dirette, rivelano il nervosismo crescente di un mondo in attesa. La tensione si fa palpabile, un futuro incerto si profila all'orizzonte.

Una frase breve, glaciale, come se fosse normale. Ma non lo è. Volodymyr Zelensky ha appena pronunciato le parole più inattese dall'inizio della guerra: "Incontrerò Putin in Turchia giovedì". Nessuna premessa, nessuna dichiarazione preparatoria. Solo una bomba politica, diplomatica e storica.Un incontro diretto tra i due leader – il presidente dell'Ucraina e quello della Russia – non avviene dal 2022, quando l'invasione su vasta scala fece precipitare ogni possibilità di dialogo. La frase è bastata per far saltare le agenzie, bloccare le dirette e trasformare il silenzio della diplomazia in un'esplosione mediatica."Aspetterò Putin. Personalmente"Zelensky ha accompagnato l'annuncio con un messaggio chiaro: "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia.

"Non vi conviene". Ucraina, la Russia gela il mondo: la replica di Mosca sull'ultimatum - "Alla Russia non si parla con ultimatum". La dichiarazione perentoria arriva da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che ha gelato ogni speranza di Kiev di ottenere un ultimatum di 30 giorni prima di aprire un tavolo di negoziati con Mosca. "Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non conviene", ha affermato Peskov, precisando che il suo Paese rifiuta qualsiasi imposizione preventiva in un contesto di dialogo internazionale.

