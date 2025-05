Non studiano e non lavorano | amministrazioni e terzo settore offrono percorsi di riattivazione ai giovani Neet

Bergamo rafforza il proprio impegno nella risposta al fenomeno Neet – giovani che non studiano, non lavorano e non stanno svolgendo percorsi formativi – attraverso un’alleanza strategica fra tre progettualità attive sul territorio: Z.E.Neet – Zona Empowerment Neet, FocusFuture – Sviluppa il tuo potenziale e Orizzonti Futuri.In un contesto sociale in cui la fragilità giovanile assume forme sempre più complesse e stratificate, l’amministrazione comunale e il terzosettore scelgono di fare rete e promuovere un approccio integrato e coordinato, con l’obiettivo di intercettare giovaniNeet e indirizzarli al percorso di orientamento, formazione e lavoro più adatto a loro.“Il fenomeno Neet è da tempo attenzionato dal Comune di Bergamo e dalle Politiche giovanili in particolare, che negli anni hanno sperimentato diverse modalità di coinvolgimento e attivazione. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Non studiano e non lavorano: amministrazioni e terzo settore offrono percorsi di riattivazione ai giovani Neet

