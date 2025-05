Non soltanto Montalbano Il territorio è fragile le mappe

In breve da Zazoom:

Pistoia, incastonata tra le valli del Montalbano, affronta una crescente minaccia di alluvioni flash, fenomeni devastanti accentuati da frane e smottamenti. Questa area della provincia, particolarmente vulnerabile, coinvolge comuni come Serravalle Pistoiese, Larciano e Lamporecchio, rendendo urgente la necessità di strategie di prevenzione e intervento per mitigare i rischi e salvaguardare la popolazione e il territorio.

PISTOIA Da un versante all’altro del Montalbano, non a caso colpito da frane e smottamenti che ne stanno mettendo sempre più a repentaglio la propria stabilità: è questa la zona della nostra provincia che è maggiormente a rischio per le alluvioni flash, che in gergo tecnico si chiamano "flash flood". Nel mirino ci sono, innanzitutto, Serravalle Pistoiese, Larciano e Lamporecchio, ma anche le zone a sud di Pistoia e ampi territori che scorrono nel solco del torrente Pescia, sia in montagna che verso il padule tralasciando, per il momento, la cittadina dei fiori. Nello specifico, il fenomeno è quello della piena improvvisa, che non riguarda i grandi corsi d’acqua, ed è riferito a una inondazione che si sviluppa entro poche ore dall’inizio di una intensa precipitazione che si concentra in un territorio particolarmente ristretto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non soltanto Montalbano. Il territorio è fragile, le mappe

Approfondimenti da altre fonti

Con "Itinerarium" a passo lento tra i sentieri dietro casa per (ri)scoprire il nostro territorio - Dal Vergante all'Ossola, dalla pianura novarese fino alla Valsesia, per andare alla (ri)scoperta dei sentieri e dei paesaggi di "casa nostra".É questa l'idea con cui i novaresi Francesca Garagnani, architetta, e Alan Piralla, ingegnere informatico, hanno dato vita a "Itinerarium", un sito... 🔗Leggi su novaratoday.it

Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa: le ultime - di Redazione JuventusNews24Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa all’esterno della Nazionale: le ultimeNel prossimo turno di campionato la Juventus farà visita alla Roma per una sfida che metterà palio pesantissimi punti per la corsa alla prossima Champions League, più che mai nel vivo.Tudor ha recuperato Cambiaso che sarà inserito nella lista dei convocati. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Fratelli d’Italia consolida la propria presenza sul territorio: a Gesualdo eletto il nuovo coordinatore cittadino - Gesualdo (AV) – Prosegue con regolarità e partecipazione il ciclo di congressi cittadini promossi da Fratelli d’Italia nella provincia di Avellino. Nella giornata di ieri si è svolto il congresso del circolo cittadino di Gesualdo, culminato con l’elezione, per acclamazione, del dott... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Non soltanto Montalbano. Il territorio è fragile, le mappe; Camporeale ricorda Giuseppe Montalbano: una giornata all’insegna della legalità, del coraggio e dell’impegno civico; Carmignano è un territorio sempre più biologico: oltre la metà dei terreni sono coltivati in modo naturale; Carmignano, un distretto sempre più biologico. Prestanti: L'ordinanza contro l'uso del glifosate funziona. 🔗Ne parlano su altre fonti

Non soltanto Montalbano. Il territorio è fragile, le mappe - Serravalle Pistoiese, Larciano e Lamporecchio, le zone a sud di Pistoia e Pescia a rischio per le ’alluvioni flash’ . 🔗lanazione.it

Riapre la Sp9 Montalbano. Dopo un mese di difficoltà via libera al transito dei residenti - Lamporecchio (Pistoia), 19 aprile 2025 – Dal tardo pomeriggio di ieri la Sp9 Montalbano, ovvero la strada che da ... L’ordinanza, comunque, non si ferma soltanto a quanto appena scritto ma segnala ... 🔗msn.com