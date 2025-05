Non può avvicinarsi al padre dopo averlo picchiato ma si fa accompagnare in ospedale da lui | assolto

Un giovane, nonostante il divieto di avvicinarsi al padre dopo un episodio di violenza, decide di contattarlo per farsi accompagnare in ospedale. Durante il tragitto, i carabinieri fermano l'auto. Inaspettatamente, il tribunale lo assolve, sollevando interrogativi sulla gestione delle relazioni familiari e sulle conseguenze legali della violazione delle restrizioni imposte.

Il tribunale gli aveva imposto di stare distante almeno 500 metri dal padre, vittima dei suoi comportamenti violenti, e di non comunicare con lui ma lo chiama al telefono per farsi accompagnare in ospedale e i due, durante il tragitto, vengono fermati dai carabinieri. Poche ore dopo la violazione. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Non può avvicinarsi al padre dopo averlo picchiato ma si fa accompagnare in ospedale da lui: assolto

