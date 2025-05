Non portatemi Sinner Papa Leone XIV spiazza tutti le sue parole su Jannik

In un'atmosfera leggera e informale, Papa Leone XIV ha catturato l'attenzione dei media durante l'udienza, rivelando il suo punto di vista su Jannik. Tra sorrisi, battute e autografi, il Pontefice ha dimostrato il suo lato più umano, trasmettendo un messaggio di speranza e connessione in una giornata davvero unica in Vaticano.

In un clima disteso e informale, PapaLeone XIV ha concluso l’udienza con i rappresentanti dei media internazionali presenti a Roma per il Conclave regalando sorrisi, battute e persino autografi. Una giornata insolita in Vaticano, in cui il Pontefice ha mostrato ancora una volta il suo lato più umano, giocoso e aperto al dialogo.Tra i momenti più curiosi, quello in cui una giornalista ha proposto una partita di tennis di beneficenza in favore delle Pontificie Opere Missionarie, sapendo della passione del Papa per lo sport. “Certo, va bene”, ha risposto subito Leone XIV con entusiasmo, alimentando la sorpresa e l’ilarità della platea.A rendere ancora più vivace lo scambio è stata la battuta successiva: “Io porto Agassi”, ha detto la giornalista sorridendo, riferendosi all’ex campione americano. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non portatemi Sinner”. Papa Leone XIV spiazza tutti, le sue parole su Jannik

