Non portate Sinner Perché papa Leone XIV ha detto così di Jannik | tutti i presenti sorpresi

In un momento storico senza precedenti, la nomina di Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, scuote Roma, trasformando la città in un fulcro di spiritualità e sport. Mentre il Vaticano si prepara a un nuovo inizio, le parole del papa su Jannik sorprendono i presenti, catturando l'attenzione di un pubblico entusiasta e curioso.

Roma si conferma ancora una volta il centro simbolico e operativo del mondo, crocevia di spiritualità e sport. Da un lato il Vaticano, che ha da poco visto salire al soglio pontificio Leone XIV, primo papa statunitense della storia. Dall’altro, i riflettori del Foro Italico, dove il pubblico romano è pronto a riabbracciare JannikSinner, il tennista azzurro tornato finalmente in campo dopo settimane di pausa forzata. Due mondi all’apparenza distanti ma uniti da un curioso filo rosso: la passione per il tennis.Il nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost, si è già guadagnato la simpatia di tanti non solo per il suo approccio diretto e il linguaggio accessibile, ma anche per i suoi gusti sportivi. Durante un incontro con la stampa, infatti, non ha nascosto il suo amore per la racchetta, ammettendo con un sorriso che il suo gioco è un po’ arrugginito, complice il tempo trascorso in missione in Perù. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

