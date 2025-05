Non mi sposo più con Gianmarco Ho scoperto di essere in una relazione a 4 e lui mi ha abbandonata quando mio figlio stava male | la delusione di Paola Caruso

Paola Caruso, ospite di “Verissimo”, si apre sulla dolorosa fine della sua relazione con Gianmarco, proprio nel salotto dove, un anno fa, aveva annunciato il loro matrimonio. Con voce rotta, rivela: “Tra due mesi mi sarei dovuta sposare sul lago di Como, era tutto pronto, ma ho annullato le nozze. Ho speso due anni della mia vita, ora non ho più parole.” Una testimonianza intensa di un amore finito.

PaolaCaruso, ospite a “Verissimo”, racconta la fine della sua relazione con Gianmarco. E lo fa proprio nel salotto dove, a ottobre dello scorso anno, ne annunciava le nozze. Nel frattempo, qualcosa si è rotto. “Tra due mesi mi sarei dovuta sposare sul lago di Como, era tutto pronto e organizzato, ma ho annullato le nozze. Ho speso due anni della mia vita, ora non ho più parole”, ha detto.“La nostra era una relazione a quattro: io, lui e i nostri ex”, ha spiegato Caruso. Ha rivelato che a pesare è stato anche il difficile periodo affrontato con il figlio Michelino durante l’operazione negli Stati Uniti: “Ho passato un periodo molto difficile con mio figlioquando ero negli Stati Uniti e Gianmarco non mi è stato vicino, io ero completamente fuori di testa. Lui lo sapeva ma mi ha abbandonata nel momento del bisogno“. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non mi sposo più con Gianmarco. Ho scoperto di essere in una relazione a 4 e lui mi ha abbandonata quando mio figlio stava male”: la delusione di Paola Caruso

