Non l’ha presa bene Uomini e Donne Gianmarco non sceglie Nadia | la sua reazione

Domenica 11 maggio, Gianmarco Steri ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ma la reazione di Nadia non è stata affatto positiva. Optando per Cristina Ferrara, il tronista ha scatenato un mix di emozioni nello studio di Maria De Filippi, evidenziando l'intensità dei legami e delle aspettative all'interno del programma.

Domenica 11 maggio è stata registrata la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, e come spesso accade nello studio di Maria De Filippi, emozioni e reazioni non si sono fatte attendere. Il giovane tronista romano ha chiuso il suo percorso sul trono optando per Cristina Ferrara, lasciando invece a mani vuote Nadia Di Diodato, che fino all’ultimo ha sperato in un epilogo diverso. Una scelta che ha lasciato il segno, tanto sul volto delle protagoniste quanto tra i commentatori online.Secondo quanto riferito dalla blogger Gemma Palagi, Nadia avrebbe accolto con visibile disappunto il rifiuto. Insomma, pur confessando di esserselo in parte aspettato non l’hapresabene. Poi le sue parole, pronunciate con la voce incrinata dall’emozione, hanno lasciato trasparire amarezza: “Un grande in bocca al lupo”, ha detto ironicamente rivolgendosi a Gianmarco, chiudendo così un capitolo che, tra scontri e chiarimenti, era stato tra i più intensi dell’edizione. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

