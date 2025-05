Non gettarlo nella plastica ecco l' iniziativa che spiega bene ai cittadini cosa buttare nel bidone giallo

In un'ottica di miglioramento della raccolta differenziata, Alea Ambiente lancia l'iniziativa "Non gettarlo nella plastica", informando i cittadini su cosa smaltire nel bidone giallo. Questo impegno rappresenta un importante passo verso una gestione più consapevole dei rifiuti, contribuendo a risultati concreti nella tutela dell'ambiente e nella promozione di pratiche sostenibili.

Un impegno richiesto ai cittadini per raggiungere ulteriori risultati nella raccolta differenziata porta a porta anche per quanto riguarda la plastica. “Non gettarlonellaplastica” è il nome dell'ultima iniziativa di Alea Ambiente che mira ad approfondire la conoscenza sul corretto smaltimento. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - “Non gettarlo nella plastica", ecco l'iniziativa che spiega bene ai cittadini cosa buttare nel bidone giallo

Se ne parla anche su altri siti

Oltre tremila contenitori di plastica risparmiati grazie all'iniziativa "green" nella mensa aziendale - Oltre 3mila contenitori monouso e 300 chilogrammi di anidride carbonica risparmiati: sono i risultati del progetto pilota condotto da Camst group in collaborazione con Rosetti Marino, azienda operante nel settore energia con sede principale a Ravenna, e Around, startup toscana che offre soluzioni... 🔗Leggi su ravennatoday.it

A pesca di plastica: appuntamento nella riserva naturale delle Cesine con Lni San Foca e Fipsas - VERNOLE (Lecce) - Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con A Pesca di Plastica, l'evento nato nel 2015 e giunto alla sua VII edizione. Organizzato dalla Sezione di San Foca della Lega Navale Italiana in collaborazione con FIPSAS, l'incontro si svolgerà domenica 6 aprile dalle ore 8:30... 🔗Leggi su lecceprima.it

Nasce l’iniziativa ’Cucina inclusiva’. Adoremus e Ascom insieme oltre le barriere - Includere, formare e costruire il futuro attraverso il cibo. Sono questi gli obiettivi di ’Cucina inclusiva, perché il talento non ha barriere’, l’iniziativa promossa dall’Associazione Adoremus ODV e patrocinata da Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con l’Associazione Sfogline. L’evento, che si è tenuto ieri nel Laboratorio dell’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia, rientra in un percorso più ampio dedicato alla formazione nel mondo del food e mira a offrire opportunità professionali a ragazzi con disabilità attraverso un percorso che unisce apprendimento, autonomia e ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

“Non gettarlo nella plastica, ecco l'iniziativa che spiega bene ai cittadini cosa buttare nel bidone giallo; Bottiglia d’acqua di plastica: ecco quanto tempo dopo devi buttarla; Farmaci, ecco tutti i rischi dello smaltimento scorretto per umani, animali e ambiente; Come differenziare i rifiuti a Ravenna: nessuno sconto a chi ha animali, il tetrapak nella carta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alessandro Pellis: "Ecco la mia plastica riciclabile all'infinito" - Il giovane ricercatore dell'Università di Genova ha ottenuto un finanziamento europeo per sviluppare polimeri 100% rinnovabili, prodotti attraverso processi ... 🔗repubblica.it

Ecco dove buttare i mobili vecchi e inutilizzati da anni: la svolta - Regole che non sempre ... in plastica, vengono rimosse e riciclate, stessa cosa per le parti in metallo e per il legno, nello specifico per le parti a pellet. L'articolo Ecco dove buttare i ... 🔗msn.com

Non mangiare alimenti confezionati nella plastica: provocano un pericoloso effetto collaterale (ecco cosa c’è da sapere) - Uno studio di Oxford ha scoperto come le buste di plastica possano contribuire alla ... come buste della spesa o imballaggi alimentari – non solo si accumulano nell’ambiente, ma possono ... 🔗greenme.it