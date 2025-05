Nola entra con la forza in casa dell’ex e la prende a calci e pugni davanti ai figli | arrestato 43enne

Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato a Nola, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo essere entrato con la forza nell'abitazione della sua ex compagna. Davanti ai figli, ha aggredito la donna con calci e pugni, suscitando l’intervento immediato della polizia, già a conoscenza dei suoi precedenti penali.

