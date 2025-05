No non possiamo chiudere il capitolo della pandemia

La pandemia ha lasciato cicatrici profonde che non possiamo ignorare. Secondo il filosofo Andrea Zhok, le ingiustizie di quel periodo devono ancora essere affrontate. Inoltre, l'emergere di una governance autoritaria in Occidente rappresenta un rischio che, piuttosto che essere superato, potrebbe essere solo all'inizio. Scopri di più su questa delicata questione.

Il filosofo Andrea Zhok: «Le ingiustizie di quella stagione devono ancora essere sanate. Cosa peggiore, l'esperimento autoritario che allora si aprì in Occidente rischia di essere solo agli inizi».

Montefano. Il ds Grilli: "Vogliamo i punti della tranquillità. Con l’Urbania possiamo chiudere questo discorso» - "Ci servono i punti per la tranquillità e la partita di oggi potrebbe essere l’occasione giusta". È quanto dice Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, in vista del match casalingo alle 15 con l’Urbania. "Siamo reduci dal pareggio a Montegranaro che ci ha permesso di muovere la classifica contro una formazione che in casa ha sempre fatto bene, noi abbiamo meritato quanto ottenuto e forse avremmo anche potuto conseguire qualcosa in più. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

CAU, la Regione va avanti anche senza l'accordo con i medici: "Non possiamo chiudere il servizio" - “Come preannunciato nel corso dell’ultimo incontro del tavolo con le organizzazioni sindacali della medicina generale, abbiamo deciso di prenderci la responsabilità unilaterale di prorogare tutti i contratti dei medici occupati nei Cau dell’Emilia-Romagna per non interrompere un servizio che sta... 🔗Leggi su modenatoday.it

Richiedenti asilo e rifugiati. Card. Reina: non possiamo chiudere gli occhi - Oggi al Centro Astalli la presentazione del rapporto 2025 sulle condizioni di richiedenti asilo dal quale emerge la vulnerabilità dei rifugiati e l’aumento delle richiesta di servizi come cibo e prestazioni. Il commento del cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. The post Richiedenti asilo e rifugiati. Card. Reina: non possiamo chiudere gli occhi first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

