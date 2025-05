‘No ai lavoratori fantasma’ La Uil in piazza parla di diritti

Questo pomeriggio alle 15, piazza Maggiore ospiterà l'evento Uil ‘No ai lavoratori fantasma’, un'iniziativa di due giorni focalizzata sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori. L'apertura sarà segnata dai saluti di Marcello Borghetti, segretario generale Uil Emilia-Romagna, del sindaco Matteo Lepore e di Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil nazionale. A partire dalle 16, si discuterà di ‘Sviluppo e diritti’.

Si apre questo pomeriggio alle 15, in piazza Maggiore, l'evento Uil 'No ai lavoratorifantasma', una due giorni dedicata alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori. Ad aprire i lavori saranno i saluti del segretario generale Uil Emilia-Romagna Marcello Borghetti (foto), del sindaco Matteo Lepore e del segretario organizzativo Uil nazionale Emanuele Ronzoni. Dalle 16 si parlerà poi di 'Sviluppo, politiche industriali e transizione sociale' con il vice presidente della Regione con delega al lavoro Vincenzo Colla, con Vera Buonomo, segretaria confederale Uil nazionale, Daniela Piras, segretaria generale UilTec, Rocco Palombella, segretario generale UilM e Luca Rossi, direttore generale Confindustria Emilia-Romagna. A coordinare il dibattito il capocronista del Carlino di Bologna Andrea Zanchi.

