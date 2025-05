No aerei sulla città

Da anni, i quartieri di Pisa subiscono il passaggio incessante di aerei a bassa quota, con conseguenze negative per la qualità della vita. Da San Marco a Ghezzano, e ora anche nel centro storico, i cittadini si trovano a fronteggiare un aumento del rumore e delle problematiche ambientali, scatenando un forte dibattito sulla questione e chiedendo cambiamenti significativi.

Da diversi anni, molti quartieri di Pisa vengono sorvolati quotidianamente da decine di aerei a bassa quota. Dopo San Marco, Le Piagge, Cisanello, Sant’Ermete, ma anche Ghezzano (San Giuliano Terme), da qualche mese anche il centro storico è stato coinvolto in quella che doveva essere una fase. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - No aerei sulla città

