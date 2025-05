Niente scatto Champions la Roma cade a Bergamo | decide il gol di Sulemana E Ranieri sbotta in tv

La Roma inciampa a Bergamo, mancando l'opportunità di avvicinarsi alla Champions League. Il gol di Sulemama segna la sconfitta, mentre Ranieri esplode in diretta per una decisione controversa della Var. Dopo il vantaggio di Lookman e il pareggio di Cristante, la partita si infiamma, lasciando cattivo umore tra i giallorossi.

Nerazzurri avanti con Lookman, poi il pari di Cristante e il rigore tolto a Kone dalla Var che fa infuriare l'allenatore 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Niente scatto Champions, la Roma cade a Bergamo: decide il gol di Sulemana. E Ranieri sbotta in tv

Le notizie più recenti da fonti esterne

Niente scatto Champions, la Roma cade a Bergamo: decide il gol di Sulemana. E Ranieri sbotta in tv contro l'arbitro - Nerazzurri avanti con Lookman, poi il pari di Cristante e il rigore tolto a Kone dalla Var che fa infuriare l'allenatore ... 🔗msn.com

Scatto Champions della Roma, battuta la Fiorentina all’Olimpico: la decide un gol di Dovbyk - Un gol di Dovbyk consente alla Roma di portarsi momentaneamente al quarto posto in classifica a pari punti con la Lazio in attesa di Bologna-Juventus di ... 🔗fanpage.it

Roma e Lazio, scatto Champions. Il Messaggero apre: "Agganciata la Juve al quarto posto" - Sono tre punti importanti e pesanti quelli conquistati ieri da Roma e Lazio ... un posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. A porre l'accento sui due successi delle ... 🔗tuttomercatoweb.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

RIOT SVELA IL VALORANT CHAMPIONS TOUR 2021

Red Bull e Secretlab si uniscono come partner fondatori Riot Games oggi ha annunciato il VALORANT Champions Tour, una competizione stagionale che si svolger? nell'arco del 2021 per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi: VALORANT.