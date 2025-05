Niente scatto Champions la Roma cade a Bergamo | decide il gol di Sulemana E Ranieri sbotta in tv contro l' arbitro

La Roma non riesce a conquistare punti a Bergamo, subendo una sconfitta decisiva con il gol di Sulemana. Nonostante il pareggio di Cristante, la giornata si complica per Ranieri, infuriato con l'arbitro dopo la controversa decisione della Var di annullare un rigore per Kone. Un match che si rivela ricco di tensioni e polemiche.

Nerazzurri avanti con Lookman, poi il pari di Cristante e il rigore tolto a Kone dalla Var che fa infuriare l'allenatore

