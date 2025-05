Niente rissa dentro il Luna Park Ragazzini accompagnati fuori

ha destato preoccupazione tra i visitatori. Moruzzi chiarisce la situazione, sottolineando che gli avvenimenti sono stati esagerati e che la sicurezza del luogo è sempre una priorità. La stagione al Luna Park continua, ma il tema della sicurezza giovanile resta al centro del dibattito pubblico.

"Non c’è stata alcuna rissa all’interno del LunaPark in Fortezza. Al massimo qualche spintone fra Ragazzini, avranno avuto 15 anni", mette le mani avanti Mauro Moruzzi che è il responsabile. Dopo che si era sparsa la voce di una possibile tensione creata dai maranza (già avvistati peraltro a San Domenico nel pomeriggio di sabato e controllati dalla polizia) proprio nell’area del LunaPark, che resterà in Fortezza fino al 2 giugno. Una cosa è certa, c’era tantissima gente alle giostre. Anche famiglie, naturalmente giovanissimi. "Si è trattato di una banale discussione fra Ragazzini, verbale. Poi come spesso succede arriva l’amico dell’uno e dell’altro. Ma non ci sono state botte anche perché ci siamo dotati un apposito servizio di vigilanza privata. Sabato sera c’erano quattro persone", spiega Moruzzi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Niente rissa dentro il Luna Park. Ragazzini accompagnati fuori"

