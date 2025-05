Niente pensione né lavoro per il 40% delle donne sopra i 50 anni | i numeri Istat

Roma, 12 maggio 2025 – Un nuovo report dell'ISTAT rivela che il 40% delle donne sopra i 50 anni in Italia vive senza pensione né lavoro, un quadro allarmante che evidenzia la condizione di "esodati di fatto". L'analisi mette a confronto le situazioni di uomini e donne, svelando differenze significative in questa fascia di età.

Roma, 12 maggio 2025 – Quanti sono i pensionati in Italia tra i 50 e il 74? Quanti, nella stessa classe di età, non ricevono né la pensione né uno stipendio e, dunque, risultano esodati di fatto? Quali differenze si registrano tra uomini e donne? A offrire una radiografia aggiornata su questa fascia di popolazione è il recente report dell’Istat ‘pensione e partecipazione al mercato del lavoro dei 50-74enni’.Un terzo dei 50-74enni percepisce almeno una pensione, l’80,5% ha 65 anni o più Ebbene, il 32,1% della popolazione tra 50 e 74 anni (circa 6 milioni e 607mila individui) riceve almeno una pensione; l’età media è pari a 68,3 anni: il 37,1% ha tra 65 e 69 anni e il 43,4% ha almeno 70 anni. Le donne, nonostante rappresentino la maggioranza (51,6%) della popolazione tra 50 e 74 anni, costituiscono meno della metà (il 45%) del sottogruppo di coloro che percepiscono trattamenti pensionistici: si tratta di 2 milioni e 971mila pensionate, di cui ben il 46,7% ha 70 anni e oltre. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Niente pensione né lavoro per il 40% delle donne sopra i 50 anni: i numeri Istat

