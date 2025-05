Nidi d' infanzia e Edugate pubblicate le graduatorie provvisorie

A partire da oggi, lunedì 12 maggio, il Comune di Piacenza pubblica le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi d'infanzia e al servizio Edugate per l'anno educativo 2025/2026. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, all'Albo pretorio online e in evidenza nella home page. È possibile presentare...

A partire da oggi, lunedì 12 maggio, sono pubblicate sul sito web del Comune di Piacenza - all'Albo pretorio online e con evidenza anche in home page - le graduatorieprovvisorie per le iscrizioni ai Nidi d'infanzia ed al servizio Edugate, per l'anno educativo 20252026.È possibile presentare. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Nidi d'infanzia e Edugate, pubblicate le graduatorie provvisorie

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nidi e scuole dell’infanzia a Roma, se n’è parlato in un seminario - ROMA – Un pomeriggio di immersione nel mondo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma quello di martedì 4 marzo nella sala dell’Ex fabbrica Campari a Montespaccato, dove si è tenuto il 2° seminario della Primavera Pedagogica organizzato dal Municipio XIII. Il tema è molto attuale, visto che si è discusso dei Poli 06, quei servizi educativi dove le bambine e i bambini del nido e dell’infanzia condividono il tempo educativo, le routine e le esperienze in un’unica struttura. 🔗Leggi su lopinionista.it

Corsa ai nidi d’infanzia. Iscrizioni al via da lunedì, open day nelle scuole - Scatta la corsa alle iscrizioni agli asili nido, i più ricercati dai genitori con impegni di lavoro improrogabili. Il bando per le domande di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2025-2026 sarà aperto da lunedì 10 marzo fino a sabato 19 aprile 2025. Per i soli nati in aprile, maggio e fino al 15 giugno 2025, le domande potranno essere presentate entro il 17 giugno 2025. In vista delle iscrizioni, esattamente come avviene ogni anno, ai genitori viene riproposta l’opportunità di conoscere da vicino i nidi d’infanzia comunali e i nidi privati in convenzione con lo scopo di ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Come visitare le strutture - Arezzo, 7 aprile 2025 – Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona. Da questo lunedì 7 fino a mercoledì 30 aprile, all’indirizzo web https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/apertura-delle-iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia-comunali-per-lanno-educativo-20252026 è possibile scaricare la documentazione. Nell’avviso pubblico sono indicate alcune informazioni utili come il numero di posti disponibili per ciascuna struttura (Il Castello a Camucia, Raggio di Sole a Cortona e L’Aquilone a Terontola) e per ciascuna fascia d’età, oltre ai vari tipi di offerta: tempo ... 🔗Leggi su lanazione.it

Nidi d'infanzia e Edugate, pubblicate le graduatorie provvisorie; Iscrizione ai nidi d'infanzia e al servizio Edugate per l'anno scolastico 2025-2026; Nidi d’infanzia, dal 18 marzo iscrizioni aperte: posti per 308 bambini; Nidi d’infanzia: iscrizioni al via a Piacenza, sabato 22 marzo open day. Le info e tutte le strutture. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Iscrizioni aperte ai nidi d’infanzia comunali di pescara per l’anno scolastico 2025/2026: tutte le informazioni utili - Il Comune di Pescara apre le iscrizioni ai nidi d’infanzia 2025/2026 per bambini nati tra settembre 2022 e maggio 2025, con priorità per situazioni particolari e posti disponibili in sette strutture c ... 🔗gaeta.it

Aperte le iscrizioni ai ‘Nidi d’infanzia’ del Comune di Cagliari: ecco come presentare le domande - Sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia (0-3 anni) a gestione comunale e convenzionata per l’anno educativo ... 🔗sardiniapost.it

Nidi d’Infanzia comunali, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 - TERAMO – Il Comune di Teramo informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’anno scolastico 2025/2026 relative alle iscrizioni e reiscrizioni al Servizio Nidi ... 🔗ekuonews.it