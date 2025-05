Nico Paz Juve l’argentino rivela | Futuro? In questo momento non guardo al breve termine Vi svelo qual è il mio sogno

Nico Paz, giovane talento argentino del Como, ha recentemente rivelato le sue ambizioni in un'intervista esclusiva. Accostato alla Juventus nel calciomercato, Paz ha condiviso la sua visione sul futuro, affermando di non concentrarsi sul breve termine ma di coltivare un sogno più grande. Scopriamo le sue parole e gli obiettivi personali!

Nico Paz Juve, parla il gioiello del Como: le dichiarazioni sul Futuro e gli obiettivi personaliAl canale Youtube della Lega Serie A, Nico Paz ha parlato così del suo Futuro. Le dichiarazioni del gioiello del Como accostato anche al calciomercato Juve.Nico PAZ – «Voglio continuare a migliorare e raggiungere traguardi. Voglio giocare con l’Argentina, voglio giocare un Mondiale, voglio portare il Como più in alto possibile e vogliamo fare la storia qui in questo club. Ho molti sogni, davvero. Nel calcio sono una persona ambiziosa e voglio raggiungere grandi traguardi. Soprattutto in questomomento non guardo al brevetermine, ma a portare il Como più in alto possibile. In questa stagione vogliamo arrivare decimi, a metà classifica: è il nostro obiettivo e credo che possiamo farcela». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Paz Juve, l’argentino rivela: «Futuro? In questo momento non guardo al breve termine. Vi svelo qual è il mio sogno»

Se ne parla anche su altri siti

Nico Paz Juve, Ceccarini preoccupa il calciomercato Juve: «Anche questa squadra è in forte pressing sull’argentino». La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juve, Ceccarini ha evidenziato un duello di mercato che riguarda l’argentino del ComoNicolò Ceccarini, direttore di TUTTOmercatoWEB, ha reso noto che sussiste il forte pressing dell’Inter sull’obiettivo del calciomercato Juve, Nico Paz. Su di lui c’è anche l’Inter, come si evince da queste parole redatte all’interno del suo editoriale per la predetta redazione. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Nico Paz Juve, il DS del Como annuncia il futuro del talento argentino: «Stiamo parlando con lui e il suo entourage. Da loro percepisco questo» - di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juve, il DS del Como ha annunciato il futuro del talento argentino di proprietà del Real Madrid: ecco le sue parolePAROLE – «Stiamo parlando con Nico e il suo entourage, da loro percepiamo massima soddisfazione e voglia di far parte di questo progetto anche per il futuro, speriamo che questo corrisponda alla realtà. Il Real Madrid è impegnato su altri fronti, lo stiamo vedendo». 🔗Leggi su juventusnews24.com

Nico Gonzalez Juve, Thiago Motta sta dalla parte dell’argentino: il gesto del tecnico dopo gli ultimi flop - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juve, Thiago Motta sta dalla parte dell’argentino: il gesto del tecnico bianconero dopo gli ultimi flop dell’ex FiorentinaTra i calciatori della rosa della Juventus che non stanno attraversando un buon momento c’è sicuramente Nico Gonzalez, che sta facendo fatica ad entrare nel vivo della manovra dei bianconeri e che ha gettato al vento qualche ghiotta chance nelle ultime uscite. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Nico Paz Juve, il DS del Como annuncia: «Ecco il suo futuro»; Nico Paz, le parole sul futuro e la posizione della Juventus; Cinquanta milioni per Nico Paz: sarà il nuovo titolare; Nico Gonzalez espulso al 95’: niente Brasile, torna alla Juve. Argentina ok. 🔗Ne parlano su altre fonti

Boom Nico Paz: l’argentino incanta Inter e Juventus, è successo davvero - Nico Paz al Como sta vivendo una stagione straordinaria e non è un caso che abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei. In Serie A, sull’argentino ha messo gli occhi l’Inter ma non solo ... 🔗rompipallone.it

Nico Paz allo scoperto sul futuro: «Ho un obiettivo chiaro al Como, la Serie A mi piace. Il mio sogno è questo» - Le parole di Nico Paz, centrocampista argentino del Como e nel mirino dell’Inter, sul suo futuro in vista del calciomercato Nico Paz ha parlato ai canali ufficiali della Serie A della sua stagione con ... 🔗informazione.it

Boom Nico Paz: l’argentino incanta Inter e Juventus, è successo davvero - Non è più un mistero ormai che Inter e Juventus abbiano messo gli occhi su Nico Paz: quello che è successo ... In Serie A, sull’argentino ha messo gli occhi l’Inter ma non solo dal momento ... 🔗informazione.it