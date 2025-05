Niccolò Fabi | A 57 anni non ho un matrimonio né un lavoro ordinario ma va bene così I cantautori? Se esordissi oggi non farei strada

Niccolò Fabi, a 57 anni, riflette sulla vita e la musica con una saggezza unica. Senza un matrimonio né un lavoro tradizionale, il cantautore italiano esplora le sfide dell'età matura, trovando ispirazione per raccontare storie profonde. In un mondo che celebra la giovinezza, la sua arte si eleva come un tributo alla complessità dell'esistenza.

L’età matura, bel dramma. Non solo da vivere, ma anche da raccontare in musica, “una forma d’arte che da sempre si presta meglio agli slanci della gioventù”. Parola di NiccolòFabi, 57 anni, cantautore tra i più raffinati che abbiamo in Italia, membro di una sorta di santissima trinità made in. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Niccolò Fabi: "A 57 anni non ho un matrimonio né un lavoro ordinario, ma va bene così. I cantautori? Se esordissi oggi non farei strada"

