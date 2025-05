Neve Campbell sarà Polaris nel MCU | la star di Scream entra nell’universo Marvel con X-Men ' 97

Neve Campbell si unisce all'universo Marvel interpretando Polaris nella seconda stagione di X-Men '97. Fonti affidabili confermano la sua partecipazione, suscitando speculazioni su un possibile ruolo più ampio all'interno del MCU. Con i Marvel Studios pronti a rilanciare gli X-Men al cinema, le aspettative crescono e nuove indiscrezioni iniziano a circolare.

Secondo fonti affidabili, NeveCampbell darà voce a Polaris nella seconda stagione della serie animata X-Men '97, ma c'è chi ipotizza un coinvolgimento più ampio nel futuro del MCU. Mentre i Marvel Studios sono al lavoro sul rilancio cinematografico degli X-Men, iniziano ad emergere nuove indiscrezioni sul possibile casting. Tra queste, una delle più interessanti riguarda NeveCampbell. Secondo quanto riportato dallo scooper MTTSH, l'attrice di Scream sarebbe stata scelta per interpretare Polaris, uno dei personaggi mutanti più iconici del mondo Marvel. Tuttavia, fonti interne rivelano che per il momento Campbell presterà la propria voce al personaggio nella seconda stagione di X-Men '97, la serie animata revival disponibile su Disney+. Nonostante non sia ancora confermata una sua apparizione live-action, il coinvolgimento dell'attrice potrebbe essere un primo passo verso un . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Neve Campbell sarà Polaris nel MCU: la star di Scream entra nell’universo Marvel con X-Men '97

