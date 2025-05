Neve Campbell come Polaris in X-Men ’97 e nuovi volti nel Marvel Cinematic Universe

Neve Campbell come Polaris in "X-Men ‘97" segna un entusiasmante ritorno degli eroi mutanti. I Marvel Studios, pronti a rivitalizzare l'universo degli X-Men, annunciano nuove assunzioni che potrebbero rivoluzionare la narrazione nel Marvel Cinematic Universe. I fan attendono con ansia di scoprire quali nuovi volti arricchiranno questa epica avventura.

I Marvel Studios sembrano pronti a dare nuova linfa al mondo degli X-Men, concentrandosi non solo sul rilancio cinematografico, ma anche sull'espansione del loro universo narrativo. Recenti indiscrezioni rivelano che il casting della prossima fase del ciclo Marvel potrebbe contare su personalità di spicco, tra cui spicca l'ipotesi di coinvolgere l'attrice Neve Campbell.

Neve Campbell sarà Polaris nel MCU: la star di Scream entra nell’universo Marvel con X-Men '97 - Secondo fonti affidabili, Neve Campbell darà voce a Polaris nella seconda stagione della serie animata X-Men '97, ma c'è chi ipotizza un coinvolgimento più ampio nel futuro del MCU. 🔗msn.com

Neve Campbell nel Marvel Cinematic Universe: il possibile ruolo di Polaris e il futuro degli X-Men - Neve Campbell presterà la voce a Polaris nella seconda stagione di "X-Men '97" su Disney+, mentre si intensificano le trattative per il casting del reboot degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. 🔗ecodelcinema.com

