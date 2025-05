Neva Sgr punta sulla sicurezza dell’xIoT e investe negli Stati Uniti

L'Internet delle Cose (IoT) rappresenta una rivoluzione tecnologica che collega dispositivi e apparecchiature, consentendo loro di comunicare e scambiare dati. Dalla domotica agli elettrodomestici intelligenti, passando per i dispositivi medici indossabili, l'IoT trasforma il nostro quotidiano, migliorando efficienza e creatività. Questo sistema interconnesso offre nuove opportunità e sfide, ridefinendo il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda.

L’INTERNET DELLE COSE, una traduzione letterale dall’inglese Internet of Things (IoT), è ovunque: si tratta della rete di dispositivi, apparecchiature e macchinari connessi che scambiano dati online tra loro e con altri sistemi. Per esempio, gli elettrodomestici di nuova generazione attivabili da smartphone, i dispositivi elettromedicali indossabili per la misurazione e la trasmissione di parametri corporei, o ancora i macchinari industriali gestibili a distanza. E’ un settore in enorme crescita, grazie allo sviluppo di tecnologie sempre più evolute e miniaturizzate, tanto che oggi si parla di Extended Internet of Things (xIoT), un Internet delle Cose Esteso. Nel mondo ci sono già oltre 60 miliardi di dispositivi xIoT, pari a oltre cinque volte gli apparecchi IT tradizionali come computer e server, e si prevede una crescita annua del 20%, contro il 3-5% dell’IT. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Neva Sgr punta sulla sicurezza dell’xIoT e investe negli Stati Uniti

