Netflix rimuove Bandersnatch e Kimmy vs the Reverend per puntare sul mobile gaming

Netflix ha deciso di rimuovere "Bandersnatch" e "Kimmy vs. The Reverend", segnando un cambio di rotta verso il mobile gaming. Questa mossa rappresenta un'importante evoluzione nel panorama dei film interattivi, come sottolineato dalle ultime notizie di What's on Netflix, e potrebbe ridefinire l'interazione del pubblico con i contenuti della piattaforma.

Il panorama dei film interattivi di Netflix sembra giungere a un nuovo svolgimento, segnando una trasformazione significativa nel catalogo della piattaforma. Infatti, secondo le ultime comunicazioni riportate da What's on Netflix, due dei titoli più rappresentativi, Black Mirror: Bandersnatch e Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, non saranno più disponibili a partire da oggi.

