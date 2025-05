netflix elimina bandersnatch e kimmy vs the reverend per puntare sul gaming

Netflix annuncia la rimozione definitiva di "Bandersnatch" e "Kimmy vs. the Reverend" dal 12 maggio 2025, segnando la conclusione della sua avventura nei contenuti interattivi. Questo cambiamento strategico segna un importante passo verso nuove iniziative dedicate al gaming, ponendo l'accento sulla crescente evoluzione della piattaforma nel settore dell'intrattenimento digitale.

L'evoluzione dei contenuti interattivi su Netflix si conclude in maniera definitiva, segnando un punto di svolta importante nella programmazione della piattaforma. Dal 12 maggio 2025, infatti, i due titoli interattivi ancora presenti verranno rimossi per fare spazio a nuove iniziative legate al mondo dei videogiochi, segnando la fine di una fase dedicata a questa tipologia .